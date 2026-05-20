الرئيس الروسي يبدأ زيارة دولة إلى الصين

بكين-سانا

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، زيارة دولة إلى الصين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.



وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته وكالة شينخوا: إن الرئيسين الصيني والروسي سيتبادلان وجهات النظر بشأن التعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشار متحدث باسم الخارجية إلى أن الجانبين سيغتنمان هذه الفرصة لمواصلة تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا، من أجل ضخ المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم.

يوافق هذا العام الذكرى الـ 30 لتأسيس شراكة التنسيق الاستراتيجية بين الصين وروسيا والذكرى الـ 25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي بين البلدين.