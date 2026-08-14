تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز

photo 2026 08 14 14 01 51 تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة ‏مسيرة في مضيق هرمز يوم أمس الخميس، ما ألحق بها أضراراً طفيفة من دون وقوع إصابات.‏

وقالت الهيئة في بيان نُشر اليوم الجمعة على منصة إكس: “إنها تلقت تقارير من السلطات ‏العسكرية تفيد بأن ناقلة نفط استُهدِفَت بطائرة مسيرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز”.‏

وأضافت الهيئة: إن “أضراراً طفيفة لحقت بالسفينة، فيما أظهرت التقارير أن جميع أفراد الطاقم ‏بخير، وتم التأكد من سلامتهم، ولم ترد تقارير عن أي أضرار بيئية”.‏

ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية الناقلة أو المسؤول عن الهجوم، إلا أنها حذرت السفن أثناء ‏العبور بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.‏

‏ وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء ‏عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وذلك بعد نحو أسبوع على إعلان الشركة تعرض ‏إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.‏

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