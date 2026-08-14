لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز يوم أمس الخميس، ما ألحق بها أضراراً طفيفة من دون وقوع إصابات.
وقالت الهيئة في بيان نُشر اليوم الجمعة على منصة إكس: “إنها تلقت تقارير من السلطات العسكرية تفيد بأن ناقلة نفط استُهدِفَت بطائرة مسيرة أثناء إبحارها إلى خارج مضيق هرمز”.
وأضافت الهيئة: إن “أضراراً طفيفة لحقت بالسفينة، فيما أظهرت التقارير أن جميع أفراد الطاقم بخير، وتم التأكد من سلامتهم، ولم ترد تقارير عن أي أضرار بيئية”.
ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية الناقلة أو المسؤول عن الهجوم، إلا أنها حذرت السفن أثناء العبور بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وكانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وذلك بعد نحو أسبوع على إعلان الشركة تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.