زيلينسكي يدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية

أبو ظبي-سانا

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية على الإمارات، وعدد من الدول العربية.

وأكد زيلينسكي وفق ما نقلت وكالة “وام” أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة، لما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.