وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان تنسيق الجهود لتعزيز أمن المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة التطورات بالمنطقة والمفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث جرى التأكيد على أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.