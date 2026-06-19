‏80 مليار دولار إضافية للحرب في الشرق الأوسط.. البنتاغون يضغط والكونغرس ‏يشكّك

واشنطن-سانا
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت 80 مليار دولار إضافية لتغطية الحرب مع إيران إلى جانب نفقات أخرى غير مرتبطة بالعمليات العسكرية في الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإرسال طلب تمويل تكميلي شامل إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، يتضمن مخصصات للبنتاغون إضافة إلى بنود غير دفاعية مثل المساعدات الزراعية والإغاثة من الكوارث.
وأجرى نائب وزير الحرب الأمريكي ستيفن فاينبرغ اتصالات مع عدد من المشرعين خلال الأيام الماضية لشرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الميزانية العسكرية بعد أشهر من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.
أرقام متضاربة لتكاليف الحرب
ويأتي هذا الطلب بعدما حذر مسؤولون في البنتاغون من احتمال مواجهة نقص في التمويل خلال الصيف إذا لم يوافق الكونغرس على حزمة إنفاق إضافية، ما قد يضطر القوات المسلحة الأمريكية إلى تقليص تدريبات ومشروعات تشغيلية للحفاظ على الموارد المتاحة.
ولا تزال الكلفة الإجمالية للحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية موضع جدل داخل الكونغرس، وخصوصاً بعد أن قوبل طلب أولي بقيمة 200 مليار دولار بمعارضة واسعة من المشرعين.
وفي نيسان الماضي، أعلن مسؤول في البنتاغون أن الحرب كلّفت حتى تاريخ حديثه نحو 25 مليار دولار، وهو أول تقدير رسمي منذ بدء العمليات في الـ 28 من شباط الماضي.
جدل داخل الكونغرس
بدوره، دافع مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً عن طلب إدارة ترامب ميزانية دفاع سنوية تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلاً: إنه “لا يمتلك تقديرات دقيقة لتكلفة الحرب”.
وتعكس هذه الميزانية أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت يواجه فيه الناخبون ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، إضافة إلى العبء المالي المتصاعد للحرب.
وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية كشفت في نيسان الماضي، أن التقدير الفعلي لكلفة الحرب يقترب من 40 إلى 50 مليار دولار عند احتساب نفقات إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال الأصول المتضررة أو المدمَّرة.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بهدف إنهاء الحرب، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.