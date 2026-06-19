‏80 مليار دولار إضافية للحرب في الشرق الأوسط.. البنتاغون يضغط والكونغرس ‏يشكّك

واشنطن-سانا‏

‏ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية ‏طلبت 80 مليار دولار إضافية لتغطية الحرب مع إيران إلى جانب نفقات أخرى غير ‏مرتبطة بالعمليات العسكرية في الشرق الأوسط.‏

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‏ وأوضحت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لإرسال طلب تمويل ‏تكميلي شامل إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، يتضمن مخصصات للبنتاغون إضافة ‏إلى بنود غير دفاعية مثل المساعدات الزراعية والإغاثة من الكوارث.‏

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وأجرى نائب وزير الحرب الأمريكي ستيفن فاينبرغ اتصالات مع عدد من المشرعين ‏خلال الأيام الماضية لشرح الاحتياجات المالية العاجلة للوزارة، في وقت تتزايد فيه ‏الضغوط على الميزانية العسكرية بعد أشهر من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية.‏

أرقام متضاربة لتكاليف الحرب

ويأتي هذا الطلب بعدما حذر مسؤولون في البنتاغون من احتمال مواجهة نقص في ‏التمويل خلال الصيف إذا لم يوافق الكونغرس على حزمة إنفاق إضافية، ما قد يضطر ‏القوات المسلحة الأمريكية إلى تقليص تدريبات ومشروعات تشغيلية للحفاظ على الموارد ‏المتاحة.‏

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ولا تزال الكلفة الإجمالية للحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية موضع جدل داخل ‏الكونغرس، وخصوصاً بعد أن قوبل طلب أولي بقيمة 200 مليار دولار بمعارضة واسعة ‏من المشرعين.‏

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‏ وفي نيسان الماضي، أعلن مسؤول في البنتاغون أن الحرب كلّفت حتى تاريخ حديثه ‏نحو 25 مليار دولار، وهو أول تقدير رسمي منذ بدء العمليات في الـ 28 من شباط الماضي.‏

جدل داخل الكونغرس

بدوره، دافع مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً عن طلب إدارة ترامب ميزانية دفاع ‏سنوية تبلغ 1.5 تريليون دولار، قائلاً: إنه “لا يمتلك تقديرات دقيقة لتكلفة الحرب”.‏

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وتعكس هذه الميزانية أولويات الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي، في وقت ‏يواجه فيه الناخبون ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، إضافة ‏إلى العبء المالي المتصاعد للحرب.‏

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‏ وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية كشفت في نيسان الماضي، أن التقدير الفعلي ‏لكلفة الحرب يقترب من 40 إلى 50 مليار دولار عند احتساب نفقات إعادة بناء المنشآت ‏العسكرية الأمريكية واستبدال الأصول المتضررة أو المدمَّرة.‏

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‏ يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس الخميس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة ‏عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية ‏وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بهدف إنهاء الحرب، على أن تستكمل المفاوضات ‏خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة ‏نووية.‏