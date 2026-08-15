رفع جاهزية الخدمات الفنية في الرقة تحسباً لارتفاع منسوب الفرات

الرقة-سانا

رفعت مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة مستوى جاهزيتها الفنية، واتخذت إجراءات احترازية تحسباً لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، بالتزامن مع التحذيرات الصادرة عن وزارة الطاقة، مع التركيز على حماية محطات المياه والطرق والمنشآت القريبة من مجرى النهر، وضمان استمرارية الخدمات والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأوضح مدير دائرة الآليات في الخدمات الفنية المهندس أحمد العبو في تصريح لمراسل سانا اليوم السبت أن المديرية وضعت آلياتها ومعداتها الهندسية الثقيلة وكوادرها الفنية في حالة استعداد تام، واعتمدت مناوبات على مدار 24 ساعة، مع متابعة مستمرة للتطورات الميدانية، بما يتيح توجيه الآليات إلى المناطق المتأثرة وفق الحاجة.

وبيّن العبو أن خطة الجاهزية تشمل تنفيذ أعمال ردم السواقي الترابية، وفتح وتأهيل الطرق وإزالة الأتربة والعوائق عند الضرورة، والمساهمة في حماية المنشآت والطرق والمناطق الحيوية المعرضة للتأثر بارتفاع منسوب النهر.

وأشار إلى إرسال أربعة قلابات وتركسين إلى محيط محطة حمرة بلاسم، كإجراء احترازي لتدعيم الطريق الواصل إليها ورفع مستواه، بما يضمن استمرار الوصول إلى المحطة وعملها في حال ارتفاع المنسوب.

بدوره، أوضح رئيس وحدة مياه الكرامة بسام بشير الهزبر في تصريح مماثل أن محطة حمرة بلاسم تقع في مستوى منخفض مقارنة بباقي المحطات، وتغذي أكثر من 1200 مشترك بالمياه على مدار 24 ساعة، مبيناً أن الأعمال الجارية تهدف إلى حماية المحطة وضمان استمرارية ضخ المياه، ولا سيما خلال فصل الصيف.

وفي حديث سابق لسانا، ذكر مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الرقة المهندس حيان الجاسم أن عدد محطات المياه في المحافظة يبلغ 86 محطة، تعرضت 15 منها للغمر خلال ارتفاع منسوب الفرات في أيار الماضي، عندما بلغ الوارد المائي نحو 2000 متر مكعب في الثانية، مشيراً إلى أن بقاء الوارد الحالي عند حدود 1200 متر مكعب في الثانية يرجح أن يحد من الأضرار مقارنة بالارتفاع السابق.

وتأتي الإجراءات الحالية في ضوء ما شهدته المحافظة أواخر أيار الماضي، عندما وصلت المياه إلى محيط عدد من محطات الضخ، ما استدعى سحب تجهيزات منها وتدعيم سواتر ترابية لحمايتها، فيما توقفت محطة المغلة مؤقتاً قبل إعادة عدد من المحطات إلى الخدمة.