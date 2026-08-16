سوريا تعزّي إندونيسيا بضحايا الزلزال وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانبها

دمشق-سانا
أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية إندونيسيا حكومة وشعباً، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وأسفر عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات، وأضرار مادية جسيمة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته عبر قناتها على التلجرام، اليوم السبت، تضامن سوريا ووقوفها إلى جانب إندونيسيا في هذا الظرف الأليم، معربة عن تمنياتها بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، والنجاح لفرق الإنقاذ والإغاثة بإنقاذ الأرواح.
وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي وقع صباح السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا إلى 38 قتيلاً، بينما أصيب 13 شخصاً بجروح.
ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو قوله خلال مؤتمر صحفي: “تم تأكيد مقتل 38 شخصاً، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، و11 شخصاً بجروح طفيفة، بينما أخلى نحو ألفي شخص المنطقة بمبادرة منهم”.