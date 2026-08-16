سوريا تعزّي إندونيسيا بضحايا الزلزال وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانبها

دمشق-سانا

أعربت سوريا عن خالص تعازيها ومواساتها إلى جمهورية إندونيسيا حكومة وشعباً، إثر الزلزال المدمر ‏الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وأسفر عن سقوط ضحايا ووقوع إصابات، وأضرار مادية ‏جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته عبر قناتها على التلجرام، اليوم السبت، تضامن ‏سوريا ووقوفها إلى جانب إندونيسيا في هذا الظرف الأليم، معربة عن تمنياتها بالرحمة للضحايا ‏والشفاء العاجل للمصابين، والنجاح لفرق الإنقاذ والإغاثة بإنقاذ الأرواح.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي وقع صباح السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا ‏إلى 38 قتيلاً، بينما أصيب 13 شخصاً بجروح.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو قوله خلال مؤتمر ‏صحفي: “تم تأكيد مقتل 38 شخصاً، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، و11 شخصاً بجروح ‏طفيفة، بينما أخلى نحو ألفي شخص المنطقة بمبادرة منهم”.