مقتل سبعة أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا‏

قتل سبعة أشخاص، وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من ‏الجنوب اللبناني، مساء أمس السبت.‏

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أسفرت غارات شنتها طائرات إسرائيلية ‏مسيرة عن مقتل ثلاثة أشخاص في كل من مدينة النبطية وبلدة عربصاليم ‏وأوتوستراد زفتا – النبطية، مشيرةً إلى مقتل شخص رابع في غارة للطيران ‏الحربي الإسرائيلي على بلدة حبوش.‏

كما أسفرت غارة لطيران الاحتلال على بلدة جويا عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ‏آخر، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني اللبناني تعمل على رفع الأنقاض بحثاً عن ‏مفقودين.‏

وشنّ طيران الاحتلال الحربي ومسيراته، غارات على بلدات سحمر وشوكين ‏وكفرتبنيت وصريفا وحاريص وكفرا والقصيبة وكفردونين، في حين استهدف ‏قصف مدفعي بلدات زبدين والمنصوري وبيوت السياد. ‏

وفي وقت سابق السبت، قتل رجل وامرأة، وأصيب آخرون بينهم عناصر إسعاف، ‏جراء سلسلة غارات شنّتها طائرات إسرائيلية، على مدينة النبطية، وعدد من البلدات ‏في جنوب لبنان، كما قتل ضابطان ‏وعسكري، جراء اعتداء إسرائيلي استهدف دورية ‌‏للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية.‏