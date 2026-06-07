مقتل سبعة أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا
قتل سبعة أشخاص، وأصيب آخرون، جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، مساء أمس السبت.
ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أسفرت غارات شنتها طائرات إسرائيلية مسيرة عن مقتل ثلاثة أشخاص في كل من مدينة النبطية وبلدة عربصاليم وأوتوستراد زفتا – النبطية، مشيرةً إلى مقتل شخص رابع في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حبوش.
كما أسفرت غارة لطيران الاحتلال على بلدة جويا عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخر، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني اللبناني تعمل على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين.
وشنّ طيران الاحتلال الحربي ومسيراته، غارات على بلدات سحمر وشوكين وكفرتبنيت وصريفا وحاريص وكفرا والقصيبة وكفردونين، في حين استهدف قصف مدفعي بلدات زبدين والمنصوري وبيوت السياد.
وفي وقت سابق السبت، قتل رجل وامرأة، وأصيب آخرون بينهم عناصر إسعاف، جراء سلسلة غارات شنّتها طائرات إسرائيلية، على مدينة النبطية، وعدد من البلدات في جنوب لبنان، كما قتل ضابطان وعسكري، جراء اعتداء إسرائيلي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردلي – النبطية.