التعاون الخليجي ومصر يدينان استهداف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز

الرياض-القاهرة-سانا‏

أدان مجلس التعاون الخليجي ومصر، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما ‏مضيق هرمز أمس، وأكدا تضامنهما مع الإمارات في كل ما تتخذه لحماية أمنها وسيادتها‎ .‎

وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي في بيان على موقع المجلس الرسمي: إنّ الاستهداف المتكرر للملاحة والمنشآت ‏والممتلكات يعَدُّ تصعيداً مرفوضاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد ‏أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار ‏رقم2817.‏

وأعرب البديوي عن رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع ‏الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ ‏القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة‎.‎

بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على منصة إكس إدانتها ” للاعتداء الذي يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية ‏وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية”، وشدّدت على “ضرورة وقف كل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة ‏الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ‏والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.‏

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وجدد الجانبان التأكيد على تضامنهما الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفهما إلى جانبها، ودعم كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ‏وسيادتها ومصالحها‎.‎

و كانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع ‏إصابات، وسبق ان أعلنت الشركة عن تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.