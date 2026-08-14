التعاون الخليجي ومصر يدينان استهداف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز

الرياض-القاهرة-سانا
أدان مجلس التعاون الخليجي ومصر، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز أمس، وأكدا تضامنهما مع الإمارات في كل ما تتخذه لحماية أمنها وسيادتها .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي في بيان على موقع المجلس الرسمي: إنّ الاستهداف المتكرر للملاحة والمنشآت والممتلكات يعَدُّ تصعيداً مرفوضاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم2817.
وأعرب البديوي عن رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.
بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على منصة إكس إدانتها ” للاعتداء الذي يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية”، وشدّدت على “ضرورة وقف كل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.
وجدد الجانبان التأكيد على تضامنهما الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفهما إلى جانبها، ودعم كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.
و كانت شركة “أدنوك” الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون وقوع إصابات، وسبق ان أعلنت الشركة عن تعرض إحدى سفنها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز السبت الماضي.