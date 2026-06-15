وزيرا الخارجية السعودي والأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء75 وزيرا الخارجية السعودي والأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي هاتفياً اليوم الإثنين تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك في أعقاب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها على منصة إكس أن الوزيرين تناولا خلال مباحثاتهما الهاتفية عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا أمس التوصل إلى اتفاق بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

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