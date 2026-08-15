أرسنال يواجه مانشستر سيتي غداً الأحد على أول ألقاب الموسم ‏

لندن-سانا
يلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي غداً الأحد على لقب الدرع الخيرية في مواجهة تجمع بين بطل الدوري الإنكليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي.
ويتطلع الفريقان إلى حصد اللقب الذي يمثل أهمية معنوية قبل انطلاق منافسات الموسم؛ إذ يسعى أرسنال إلى التتويج بالدرع للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، بينما يأمل مانشستر سيتي في إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه.
ويدخل أرسنال المباراة بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الذي يريد تأكيد أحقية فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الذي انتزعه الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع مانشستر سيتي، في حين يتطلع الإيطالي إنزو ماريسكا إلى بداية مثالية لمهمته الجديدة مع الفريق السماوي.