أرسنال يواجه مانشستر سيتي غداً الأحد على أول ألقاب الموسم ‏

لندن-سانا‏

يلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي غداً الأحد على لقب الدرع الخيرية في مواجهة ‏تجمع بين بطل الدوري الإنكليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنكليزي الموسم ‏الماضي.‏

ويتطلع الفريقان إلى حصد اللقب الذي يمثل أهمية معنوية قبل انطلاق منافسات ‏الموسم؛ إذ يسعى أرسنال إلى التتويج بالدرع للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، بينما ‏يأمل مانشستر سيتي في إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه.‏

ويدخل أرسنال المباراة بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الذي يريد تأكيد أحقية ‏فريقه بلقب الدوري الإنكليزي الذي انتزعه الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع ‏مانشستر سيتي، في حين يتطلع الإيطالي إنزو ماريسكا إلى بداية مثالية لمهمته ‏الجديدة مع الفريق السماوي.‏