مباحثات سعودية عراقية حول التعاون في المجال العسكري والدفاعي

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، في الرياض اليوم الخميس، التنسيق والتعاون بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي جرى في الرياض، العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، والتطورات الإقليمية، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، بحث في السابع من آب الجاري، مع رئيس الاستخبارات السعودية خالد بن علي الحميدان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.