مباحثات سعودية عراقية حول التعاون في المجال العسكري والدفاعي

photo 2026 08 14 06 10 34 مباحثات سعودية عراقية حول التعاون في المجال العسكري والدفاعي
مصدر الصورة-واس

الرياض-سانا

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، في الرياض اليوم الخميس، التنسيق والتعاون بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي جرى في الرياض، العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، والتطورات الإقليمية، إضافة إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها.

 وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، بحث في السابع من آب الجاري، مع رئيس الاستخبارات السعودية خالد بن علي الحميدان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بشأن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.

السعودية والكويت تعترضان صواريخ بالستية ومسيرات إيرانية خلال الساعات الماضية
اليونيفيل تجدد الدعوة إلى الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه
وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان
الناجون من الإبادة في غزة يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة
وكالات أممية: فقدان حوالي 250 شخصاً في حادثة انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك