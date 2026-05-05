المجلس الأوروبي: وقف إطلاق النار الذي أعلنه زيلينسكي خطوة إيجابية

بروكسل-سانا

رحب المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة الجديدة من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قوله: “إنه يدعم بقوة جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا”.

وأضاف: “إن الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا قد تسببت بخلق معاناة وخسائر فادحة”، داعياً إلى “وقف عمليات القتل العبثية التي ترتكبها روسيا فوراً”.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أمس الإثنين أن سريان وقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني يبدأ من ليل الخامس حتى السادس من أيار الجاري، سبقه إعلان روسي لوقف إطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا، وذلك بمناسبة احتفالات موسكو بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية، محذرة في الوقت ذاته من رد حاسم وصارم في حال وقوع أي انتهاكات.