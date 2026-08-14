ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مستجدات المنطقة والتعاون الدفاعي

photo 2026 08 14 05 50 24 ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مستجدات المنطقة والتعاون الدفاعي

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الخميس مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد والأدميرال كوبر بحثا أيضاً الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية.

وكان ولي العهد السعودي بحث في الثاني من آب الجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.

المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تصريحات السفير الأمريكي الداعمة للتوسع الإسرائيلي
المكسيك ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى كوبا
إدانات عربية وإسلامية لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
وسط استمرار التصعيد العسكري… ترامب يشترط تفكيك البرنامج النووي الإيراني لوقف الحرب
لبنان.. مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في غارة للاحتلال الإسرائيلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك