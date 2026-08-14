ولي العهد السعودي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية مستجدات المنطقة والتعاون الدفاعي

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الخميس مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ولي العهد والأدميرال كوبر بحثا أيضاً الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية.



وكان ولي العهد السعودي بحث في الثاني من آب الجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.