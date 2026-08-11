تجريف واقتلاع أشجار.. الاحتلال يستهدف الغطاء الزراعي في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

تشهد الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري تصعيداً في عمليات تجريف الأراضي ‏الزراعية واقتلاع الأشجار وتدمير مصادر المياه، بالتزامن مع توسع المستوطنات ‏وشق الطرق الالتفافية، ما يهدد الغطاء النباتي والزراعي ومصادر رزق آلاف ‏المزارعين الفلسطينيين.‏

وفي تقرير لها اليوم الثلاثاء بعنوان: “تجريف واقتلاع أشجار.. الاستعمار يستهدف ‏الغطاء الزراعي في الضفة الغربية”، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى أن ‏تداعيات هذه العمليات لا تقتصر على الأراضي التي تطالها الجرافات مباشرة، إذ ‏تمتد إلى مساحات واسعة نتيجة تدمير الآبار وقطع خطوط المياه ومنع المزارعين ‏من الوصول إلى أراضيهم، الأمر الذي يحد من قدرتها على الإنتاج ويهدد الأمن ‏الغذائي.‏

جنين.. مئات الدونمات تحت التجريف

وبحسب “وفا” فقد طالت عمليات التجريف خلال الأشهر الماضية في محافظة ‏جنين شمال الضفة الغربية، أراضي زراعية وأشجاراً مثمرة في عدد من القرى، ‏ولا سيما قرية زبوبا، حيث فقد المزارع منير أبو بكر نحو 50 دونماً مزروعة ‏بأشجار الزيتون ومحاصيل خضرية مروية وبعلية، إضافة إلى تدمير بئر مياه ‏ارتوازية.‏

وقال أبو بكر: إن الأرض كانت مصدر دخله الوحيد لإعالة أسرته، فيما وصف ‏رئيس المجلس القروي في زبوبا زكي جرادات ما يجري بأنه “مجزرة بحق ‏الأراضي الزراعية”، موضحاً أن استهداف الأراضي بدأ قبل نحو ثلاثة أعوام بمنع ‏المزارعين من الوصول إلى مساحات واسعة منها وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة، ‏ولا سيما المحاذية لجدار الفصل.‏

ووفقا للمجلس القروي، فقد جُرف خلال العام الأخير نحو 500 دونم في زبوبا، ‏بينها نحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون تضم قرابة ثلاثة آلاف شجرة، ‏بعضها يزيد عمره على 100 عام.‏

وأشارت معطيات محافظة جنين إلى تجريف أكثر من 500 دونم مزروعة ‏بالزيتون في عدد من قرى المحافظة منذ نهاية عام 2025، فيما اقتلعت سلطات ‏الاحتلال 1051 شجرة زيتون خلال تموز الماضي وحده.‏

الاستيطان يهدد البيئة

وقال الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي رائد موقدي: إن الضفة الغربية ‏تشهد “أكبر هجمة استعمارية في تاريخها منذ عام 1967″، مشيراً إلى أن ‏الاستهداف يشمل تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وتغيير الواقع النباتي والبيئي، ‏بالتوازي مع إقامة المستعمرات وشق الطرق وتوسيعها.‏

وأوضح موقدي أن إقامة مستوطنة “عيمك دوتان” على مساحة 72 دونماً من ‏أراضي بلدة عرابة، والمخطط لإنشاء طريق استيطاني يصل جنوب جنين بمنطقة ‏دير شرف في نابلس، يهددان مساحات زراعية واسعة ويعزلان أجزاء من ‏الأراضي عن أصحابها.‏

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف تشمل أيضاً قرى في نابلس وسلفيت، وتبدأ غالباً ‏بمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتحويلها إلى مناطق مغلقة عسكرياً، ‏قبل تجريفها واقتلاع أشجارها تمهيداً لتوسيع الطرق والمستوطنات.‏

تجفيف 30 ألف دونم في سهل البقيعة

وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أدى مشروع “الخيط القرمزي” لشق ‏طريق عسكري وإقامة جدار فاصل بطول 22 كيلومتراً إلى تجريف مساحات ‏واسعة من الأراضي الزراعية في عاطوف وسهل البقيعة.‏

وقال رئيس المجلس القروي في عاطوف عبد الله بشارات: إن قطع خطوط المياه ‏الرئيسية أدى إلى جفاف محاصيل قرابة 30 ألف دونم، أي نحو ثلث مساحة السهل ‏البالغة 96 ألف دونم، مشيراً إلى هدم ثلاث آبار مياه ارتوازية خلال الشهر ‏الماضي كانت تغذي نحو 7500 دونم من الأراضي الزراعية.‏

ويعد سهل البقيعة من أخصب مناطق الضفة الغربية، ويشكل أحد أهم مصادر ‏الإنتاج الزراعي فيها.‏

‏59 أمراً عسكرياً لاقتلاع الأشجار

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نهاية الأسبوع الماضي، عن إصدار ‏سلطات الاحتلال ثمانية أوامر عسكرية جديدة لإزالة النباتات البرية واقتلاع أشجار ‏الزيتون، استهدفت مساحة إجمالية بلغت نحو 316.6 دونماً.‏

وتركزت ستة أوامر في محافظة جنين بمساحة 310.868 دونمات، بما يعادل ‌‏98.18% من المساحة الكلية، فيما استهدف أمر واحد 3.716 دونمات من أراضي ‏زواتا في نابلس، واستهدف الأمر 85/26 مساحة 2.052 دونم من أراضي جبع ‏شمال القدس.‏

وأوضحت الهيئة أن عدد الأوامر الصادرة منذ مطلع العام لإزالة الغطاء الشجري ‏ارتفع إلى 59 أمراً، تستهدف وفق المساحات الواردة فيها نحو 2480 دونماً من ‏أراضي السكان الفلسطينيين.‏

كما وثقت الهيئة اقتلاع أو الاعتداء على 45195 شجرة في الضفة الغربية منذ ‏مطلع العام الجاري.‏

تدهور متواصل للنظم البيئية

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة، سجلت الضفة ‏الغربية 685 انتهاكاً بيئياً خلال عام 2025، مقارنة بـ535 انتهاكاً في 2024، فيما ‏سجل حتى نهاية نيسان الماضي 310 انتهاكات.‏

وشملت الانتهاكات تجريف الأراضي الزراعية وإتلاف الأشجار وتصريف المياه ‏العادمة وإلقاء النفايات والإضرار بالبنية التحتية، ما أدى إلى تدهور النظم البيئية ‏وتهديد استدامة الموارد الطبيعية.‏

وتتزامن هذه الانتهاكات، مع تدمير واسع للبيئة والغطاء الزراعي في قطاع غزة، ‏من قبل سلطات الاحتلال، حيث أظهر تقرير لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية ‌‏”يونوسات” أن نحو 86 بالمئة من الأراضي الزراعية في القطاع كانت قد ‏تعرضت للتدمير حتى نهاية حزيران 2025، لترتفع النسبة في شمال غزة إلى 94 ‏بالمئة، ما يهدد الأمن الغذائي لملايين الفلسطينيين.‏