الملك الأردني يؤكد ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة

عمّان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، محذراً من سياسة الإقصاء بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن الملك الأردني بحث خلال استقباله مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي في قصر الحسينية، المستجدات الإقليمية، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية.

من جهة أخرى، حذر الملك الأردني، من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، داعياً إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

والأربعاء الماضي، أكد الملك الأردني ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي موحد، وبذل جهد مشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، ولا سيما في المسجد الأقصى المبارك، محذراً من خطورة استغلال الاضطرابات التي تشهدها المنطقة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة.