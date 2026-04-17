وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان جهود ضمان استدامة فتح مضيق هرمز

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الجانبين استعرضا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الجهود الرامية لضمان استدامة فتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد الجانبان أهمية تغليب لغة الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمات القائمة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل، موضحاً أن الحرب في إيران ستنتهي قريباً.