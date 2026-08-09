الجيش اللبناني يفكك ذخائر إسرائيلية غير منفجرة في قرى الجنوب

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان على موقعها الإلكتروني: “إن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين– مرجعيون، وزوطر الغربية وحومين الفوقا وزبدين والدوير – النبطية”.

ووفقاً للبيان: “تم نقل الصواريخ والقنابل إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها، حفاظاً على سلامة المواطنين”، مشدداً على “ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه”.

وأصيب ثلاثة عسكريين لبنانيين أمس السبت، أحدهم إصابته متوسطة، أثناء قيامهم بتفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وكان الجيش اللبناني أعلن الأربعاء الماضي تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب في كل من مجدل سلم وقبريخا – مرجعيون، وبرعشيت ودير أنطار – بنت جبيل، وشوكين – النبطية.