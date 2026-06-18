سوريا ولبنان يبحثان تطوير التعاون في قطاع الطيران المدني والملاحة الجوية

بيروت-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري خلال لقائه مع وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في العاصمة اللبنانية بيروت الرؤية الإستراتيجية للتعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني، وتعزيز الربط الجوي بين المطارات السورية واللبنانية، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان إياد هزاع ومدير هيئة الطيران المدني اللبناني، محمد عزيز.



وبينت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن اللقاء تناول تطوير التعاون بين الناقلات الوطنية، إضافة إلى بحث آليات التنسيق في مجالات الملاحة الجوية وإدارة المجال الجوي، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز انسيابية حركة النقل الجوي ويدعم مسارات التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين.



وأكد الحصري في تصريح لمراسل سانا أن اللقاء مع الجانب اللبناني يأتي في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في قطاع الطيران المدني، وبناء رؤية إستراتيجية متكاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تعزيز دور قطاع النقل الجوي في دعم التنمية الاقتصادية وحركة التنقل بين البلدين الشقيقين.

“تطوير آليات التنسيق”



وأشار الحصري إلى أهمية التكامل التشغيلي واللوجستي بين المطارات، والعمل على تطوير آليات التنسيق المشترك بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنى التحتية المتاحة، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن التعاون في مجالات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية يشكل أحد المحاور المهمة المطروحة للنقاش بين الجانبين.



وبيّن أن الاجتماع تركز على تعزيز التنسيق بين مراكز المراقبة الجوية وتطوير آليات تبادل المعلومات الفنية والتعاون بين الخبراء، بما يدعم مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية ويعزز انسيابية حركة النقل الجوي.



وأضاف الحصري: إن الجانبين بحثا عدداً من الملفات الفنية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دراسة فرص التكامل والتعاون المرتبطة بمطار القليعات، إلى جانب مناقشة آليات الدعم الفني والتشغيلي المتبادل بين الجانبين.



ولفت الحصري إلى الاتفاق على وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة وتشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة الملفات المشتركة بصورة دورية، بما يضمن تنفيذ مخرجات الاجتماع وتحقيق الأهداف المتفق عليها.



وكان وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي برئاسة الحصري بدأ اليوم الخميس زيارة إلى لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين.