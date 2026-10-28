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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

photo 2026 10 07 08 01 28 860x645 1 1 2 التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي - الرياض - منصة إكس

الرياض-سانا
 
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.‏
 
وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي ‏المالكي، في بيان على منصة “إكس”: “تم ‏اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الطائف”، دون أن ‏يورد مزيداً من التفاصيل.‏
 
وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.‏

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