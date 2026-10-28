التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض-سانا



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ ‏باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.‏



وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي ‏المالكي، في بيان على منصة “إكس”: “تم ‏اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الطائف”، دون أن ‏يورد مزيداً من التفاصيل.‏



وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخين ‏باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.‏