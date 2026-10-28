الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي، في بيان على منصة “إكس”: “تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الطائف”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.
وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
الرياض-سانا