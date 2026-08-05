الجيش اللبناني يفكك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة إسرائيلية

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الأربعاء: “عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: مجدل سلم وقبريخا – مرجعيون، برعشيت ودير أنطار – بنت جبيل، شوكين – النبطية”.

وأضاف البيان أنه جرى نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

وكان 5 جنود لبنانيين أصيبوا بجروح إثر انفجار جسم مشبوه، الأحد الماضي، في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.