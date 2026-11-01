إعلان حالة الطوارئ في بوليفيا لمواجهة تداعيات ظاهرة “النينيو”‏

لاباز-سانا‏

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز مساء أمس السبت، حالة الطوارئ في ‏البلاد، بهدف تأمين الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات ظاهرة “النينيو” ‏المناخية، في ظل تفاقم موجات الجفاف والفيضانات واتساع الأضرار ‏الناجمة عنها في عدد من المناطق.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن باز قوله، في خطاب وجهه إلى الأمة: “إن ‏المرسوم الخاص بإعلان حالة الطوارئ يتيح نشر مزيد من فرق الإنقاذ في ‏المناطق الأكثر تضرراً”، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ‏لمواجهة تداعيات الظاهرة.‏

وأوضح باز أن بلاده تواجه تحديات مناخية متزايدة تتمثل في موجات جفاف ‏وفيضانات، محذراً من خطورة آثارها، ومشدداً على ضرورة تضافر جهود ‏مختلف المؤسسات للتعامل معها والحد من انعكاساتها.‏

وفي السياق، أفاد تقرير حكومي صدر هذا الأسبوع، بأن الجفاف يؤثر على ‏نحو 78 ألف أسرة في ست من أصل تسع مقاطعات بوليفية، كما تسبب ‏بنفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.‏

وتؤثر ظاهرة “النينيو” في أنماط دوران الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى ‏تغيرات في توزيع الظواهر المناخية، بما في ذلك تراجع تشكل الأعاصير في ‏المحيط الأطلسي، وتعزز نشاطها في المحيط الهادئ.‏

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من احتمال بلوغ ظاهرة “النينيو” ‏الحالية مستويات شديدة القوة، قد تترتب عليها تداعيات مناخية واسعة تطال ‏مناطق في أمريكا اللاتينية وشرق إفريقيا وجنوبها وآسيا ومنطقة المحيط ‏الهادئ.‏