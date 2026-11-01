إعلان حالة الطوارئ في بوليفيا لمواجهة تداعيات ظاهرة “النينيو”‏

لاباز-سانا
أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز مساء أمس السبت، حالة الطوارئ في البلاد، بهدف تأمين الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات ظاهرة “النينيو” المناخية، في ظل تفاقم موجات الجفاف والفيضانات واتساع الأضرار الناجمة عنها في عدد من المناطق.
ونقلت وكالة فرانس برس عن باز قوله، في خطاب وجهه إلى الأمة: “إن المرسوم الخاص بإعلان حالة الطوارئ يتيح نشر مزيد من فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضرراً”، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة تداعيات الظاهرة.
وأوضح باز أن بلاده تواجه تحديات مناخية متزايدة تتمثل في موجات جفاف وفيضانات، محذراً من خطورة آثارها، ومشدداً على ضرورة تضافر جهود مختلف المؤسسات للتعامل معها والحد من انعكاساتها.
وفي السياق، أفاد تقرير حكومي صدر هذا الأسبوع، بأن الجفاف يؤثر على نحو 78 ألف أسرة في ست من أصل تسع مقاطعات بوليفية، كما تسبب بنفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية.
وتؤثر ظاهرة “النينيو” في أنماط دوران الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيرات في توزيع الظواهر المناخية، بما في ذلك تراجع تشكل الأعاصير في المحيط الأطلسي، وتعزز نشاطها في المحيط الهادئ.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من احتمال بلوغ ظاهرة “النينيو” الحالية مستويات شديدة القوة، قد تترتب عليها تداعيات مناخية واسعة تطال مناطق في أمريكا اللاتينية وشرق إفريقيا وجنوبها وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ.