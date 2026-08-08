استهداف سفينة تابعة لأدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز

photo 2026 08 08 15 39 19 استهداف سفينة تابعة لأدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز
مصدر الصورة_وكالة وام

أبو ظبي-سانا

تعرضت سفينة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الشركة قولها: إن سفينة تابعة لها تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، دون أن يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنه “تمت السيطرة على الوضع”.

ودعت الشركة  الجمهور ” إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة”.

وكانت ناقلة نفط تابعة للشركة تعرضت في الثالث من أيار الماضي للإصابة بمقذوفات نتيجة اعتداء إيراني بطائرتين مسيّرتين شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي الحادث وسط استمرار التوترات في مضيق هرمز، حيث لا يزال العديد من السفن عالقاً فيه بسبب إغلاقه من قبل إيران، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي.

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