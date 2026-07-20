الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالطائرات المسيّرة

الكويت-سانا
أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة تستهدف البلاد.
وقال الجيش الكويتي في بيان عبر منصة «إكس» اليوم الإثنين: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وكان الجيش الكويتي أعلن أمس، اعتراض دفاعاته الجوية صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد.
وتتعرض دول الخليج العربي، والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.