الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالطائرات المسيّرة

247 الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لاعتداءات إيرانية بالطائرات المسيّرة

الكويت-سانا‏

أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة تستهدف البلاد‎.‎

وقال الجيش الكويتي في بيان عبر منصة «إكس» اليوم الإثنين: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض ‏منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية‎.‎

ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة‎.‎

وكان الجيش الكويتي أعلن أمس، اعتراض دفاعاته الجوية صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي ‏للبلاد‎.‎

وتتعرض دول الخليج العربي، والأردن لاعتداءات إيرانية متكررة، على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات ‏المتحدة وإيران‎.‎

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