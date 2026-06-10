وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الكندية تطورات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند ‏آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأوضاع فيها.‏

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضاً، على هامش الاجتماع الوزاري ‏المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكندا المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، ‏العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.‏

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تأتي هذه المباحثات الثنائية في إطار انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس ‏التعاون الخليجي وكندا، والذي يشكل منصة دورية لتنسيق المواقف السياسية وتطوير ‏التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين.‏

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