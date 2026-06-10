وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الكندية تطورات الأوضاع في المنطقة

المنامة-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأوضاع فيها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضاً، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي وكندا المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.
تأتي هذه المباحثات الثنائية في إطار انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وكندا، والذي يشكل منصة دورية لتنسيق المواقف السياسية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين.