المستشار الألماني ووزيرة خارجية النمسا يدعوان إلى نزع سلاح ميليشيا حزب الله

برلين-سانا

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إلى نزع سلاح ميليشيا حزب الله.



ونقلت وكالة رويترز عن ميرتس قوله: إن ألمانيا تتابع التطورات الميدانية الأخيرة بقلق بالغ، داعياً ميليشيا حزب الله إلى إلقاء السلاح.

وفي السياق نفسه، انتقدت وزيرة الخارجية النمساوية، بيات مينل رايزينغر بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، ووصفت التصعيد بأنه “مقلق”.

وقالت مينل رايزينغر: إن الإعلان عن شن هجمات على بيروت يمثل “خرقاً جسيماً لوقف إطلاق النار وتصعيداً جديداً”، مؤكدةً إدانة بلادها لهذه التطورات.

وفي الوقت ذاته، جددت الوزيرة النمساوية دعوتها إلى إلقاء سلاح حزب الله، مشددةً على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وحماية قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، ومعتبرةً أن سلامة هذه القوات تمثل “أولوية قصوى” بالنسبة للنمسا.

وتتواصل وتيرة التصعيد العسكري في جنوب لبنان، في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية إلى مناطق إضافية شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع غارات وقصف مكثف ضمن اعتداءاته المتواصلة منذ الثاني من آذار الماضي.