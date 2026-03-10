أوكرانيا ترسل خبراء دفاع جوي إلى الأردن ودول خليجية

كييف-سانا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ‌زيلينسكي: إن كييف أرسلت خبراء في الدفاع ⁠الجوي إلى قطر والسعودية والإمارات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية على هذه الدول.

وأشار زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة نيويورك ‌تايمز، إلى أن حكومته قامت أيضاً بإرسال خبراء أوكرانيين في مجال الطائرات المسيّرة، ومسيّرات اعتراضية إلى الأردن، من أجل حماية القواعد الأمريكية هناك.

وأضاف زيلينسكي: “إن الولايات المتحدة طلبت المساعدة الخميس الماضي، وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي، ومن المتوقع وصوله إلى الشرق الأوسط قريباً”.

ولفت إلى أن خبراء أوكرانيين في مجال الطائرات المسيّرة سيصلون إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل للمساعدة في التصدي للمسيّرات الإيرانية، في وقت تسعى فيه كييف للحصول في المقابل على صواريخ دفاع جوي أمريكية الصنع لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وفي رده على سؤال حول كيف ستساعد بلاده الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج على صد الطائرات المسيّرة، قال الرئيس الأوكراني: “من السابق لأوانه قول أيّ شيء آخر في هذه المرحلة”.

وفي السياق ذاته قال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع ضيفه رئيس الوزراء الهولندي روب يتن: “في الأسبوع المقبل، عندما يكون الخبراء في الموقع، سينظرون في الوضع ويقدمون المساعدة”، وأضاف: “نرغب بشدة في أن تكون هذه فرصة لكلا الجانبين”.

وتستهدف إيران بصواريخ ومسيّرات ما تصفه بأنه مصالح أمريكية في دول الخليج والعراق والأردن، رداً على حرب شنتها إسرائيل والولايات المتحدة عليها نهاية الشهر الماضي.