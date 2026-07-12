الصين تصدر إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة خطر ‏الفيضانات في عدة مناطق بالبلاد

بكين-سانا
أصدرت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة خطر الفيضانات المفاجئة، وحذرت من ارتفاع مخاطر وقوعها في مناطق عدة من البلاد، نتيجة الأمطار الغزيرة.
ونقلت وكالة شينخوا عن بيان مشترك لوزارة الموارد المائية والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الصين قوله: إن الإنذار الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس السبت، يشمل الفترة الممتدة حتى مساء اليوم، ويتوقع خلاله ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء واسعة من شمال الصين وشمال شرقها وجنوب شرقها، إضافةً إلى بعض المناطق في جنوب غرب البلاد.
وأوضح البيان أن مناطق في شرق العاصمة بكين وشمال شرق مقاطعة خبي ووسط وجنوب مقاطعة تشجيانغ وجنوب مقاطعة آنهوي تواجه مخاطر مرتفعة جداً لحدوث فيضانات مفاجئة، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة قصيرة المدة قد تتسبب أيضاً بفيضانات في مناطق أخرى.
وكانت السلطات الصينية أجلت أمس السبت، نحو مليوني شخص، بالتزامن مع وصول إعصار “بافي” إلى مناطق شرق البلاد.