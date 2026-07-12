الصين تصدر إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة خطر ‏الفيضانات في عدة مناطق بالبلاد

بكين-سانا‏

أصدرت السلطات الصينية، اليوم الأحد، إنذاراً باللون الأحمر ‏لمواجهة خطر الفيضانات المفاجئة، وحذرت من ارتفاع مخاطر ‏وقوعها في مناطق عدة من البلاد، نتيجة الأمطار الغزيرة‎.‎

ونقلت وكالة شينخوا عن بيان مشترك لوزارة الموارد المائية ‏والهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الصين قوله: إن الإنذار ‏الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس السبت، يشمل الفترة الممتدة ‏حتى مساء اليوم، ويتوقع خلاله ارتفاع مخاطر حدوث ‏فيضانات مفاجئة في أجزاء واسعة من شمال الصين وشمال ‏شرقها وجنوب شرقها، إضافةً إلى بعض المناطق في جنوب ‏غرب البلاد‎.‎

وأوضح البيان أن مناطق في شرق العاصمة بكين وشمال ‏شرق مقاطعة خبي ووسط وجنوب مقاطعة تشجيانغ وجنوب ‏مقاطعة آنهوي تواجه مخاطر مرتفعة جداً لحدوث فيضانات ‏مفاجئة، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة قصيرة المدة قد ‏تتسبب أيضاً بفيضانات في مناطق أخرى‎.‎

وكانت السلطات الصينية أجلت أمس السبت، نحو مليوني ‏شخص، بالتزامن مع وصول إعصار “بافي” إلى مناطق ‏شرق البلاد‎.‎