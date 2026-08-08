وزيرا خارجية مصر والعراق يبحثان تطورات الأوضاع وجهود إنهاء التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.

وشدد الطرفان على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنبها مزيداً من التوتر.

كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، باعتبارها إطاراً واعداً للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لاحتواء التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون اتساع رقعة التصعيد، وسط تأكيد عربي متواصل على أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات.