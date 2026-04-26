الإمارات والهند تبحثان تعزيز الاستقرار الإقليمي وتأمين الممرات البحرية

أبو ظبي-سانا

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع مستشار الأمن الوطني في الهند أجيت دوفال في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الأحد أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء المستجدات الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة تمس الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الطاقة العالمي.

وتأتي هذه المباحثات في ظل تنامٍ ملحوظ للعلاقات الإماراتية الهندية ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث تسعى أبو ظبي ونيودلهي عبر التنسيق المستمر إلى تعزيز استقرار الممرات البحرية وتأمين خطوط إمداد الطاقة، نظراً للأهمية القصوى التي يمثلها أمن منطقة الخليج والشرق الأوسط للاقتصاد العالمي، ولاسيما في مواجهة التوترات المتزايدة التي تهدد حركة الملاحة الدولية واستقرار الأسواق العالمية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك