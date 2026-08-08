بلغاريا تستدعي سفيرة أوكرانيا على خلفية انفجار مسيرة قرب خط أنابيب غاز

صوفيا-سانا

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية اليوم السبت استدعاء سفيرة أوكرانيا لدى صوفيا أوليسيا إيلاشوك إلى اجتماع يوم الإثنين المقبل على خلفية انفجار طائرة مسيرة عند الحدود البلغارية مع رومانيا، بالقرب من خط أنابيب غاز ذي أهمية إستراتيجية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب وزيرة الخارجية البلغارية فيليسلافا بيتروفا شاموفا قوله في بيان:” إن الاجتماع لا يمكن عقده قبل يوم الإثنين نظراً لوجود السفيرة الأوكرانية حالياً في كييف”.

وكانت وزارة الدفاع البلغارية أعلنت في وقت سابق أن المسيرة التي انفجرت هي طائرة تمويه تستخدم على نطاق واسع من قبل الجيش الأوكراني، مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات في الوقت الراهن على أن الحادثة كانت متعمدة.

وأكدت أوكرانيا بدورها أن المسيرة لم تستهدف بلغاريا عمداً، متعهدة بإجراء تحقيق في ملابسات الحادثة.

وكان رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أعلن في وقت سابق أن الطائرة المسيرة التي عُثر على حطامها انفجرت في المحيط المباشر لمعبر كاردام الحدودي مع رومانيا في شمال شرق البلاد، بالقرب من البحر الأسود، وعلى بعد نحو ألف متر من محطة ضخ الغاز التابعة لخط أنابيب “عبر البلقان” الذي يربط تركيا بأوكرانيا.