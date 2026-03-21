المفوضية الأوروبية تدعو لخفض مستويات تخزين الغاز

بروكسل-سانا

دعت المفوضية الأوروبية اليوم السبت دول الاتحاد الأوروبي إلى خفض مستويات ملء مخزونات الغاز المخصصة لفصل الشتاء المقبل، في محاولة لتخفيف الضغوط المتزايدة على الأسواق والأسعار الناتجة عن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية.

ونقلت فرانس برس عن مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، قوله في تصريح: “لقد دعونا الدول الأعضاء إلى النظر في خفض مستوى ملء مخزونات الغاز إلى 80 بالمئة في أقرب وقت ممكن من موسم التعبئة، بهدف طمأنة المشاركين في السوق”.

واعتبر يورغنسن أن التطورات العسكرية في المنطقة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا الوضع وما يرافقه من توترات يؤثر بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة وفي استقرار أسواق النفط والغاز العالمية.

وأوضح مفوض الطاقة أن إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الأسعار العالمية المرتفعة والمتقلبة الناجمة عن هذه الأحداث باتت تؤثر بشكل مباشر في توقعات مخزون الغاز الأوروبي.

وطالب يورغنسن دول الاتحاد بالسعي لإعادة ملء المخزونات في وقت مبكر وعلى فترات زمنية أطول، وذلك لتقليل الضغط على الأسعار وتجنب موجات الطلب المفاجئة في نهاية فصل الصيف.

وتفاقمت تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية حيث شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعات غير مسبوقة، وكذلك أسعار الغذاء والأسمدة والأعلاف.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب، مؤكدة أن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري منذ اندلاع الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، أثقل كاهل الاقتصاد الأوروبي، إذ ارتفعت فاتورة واردات النفط والغاز بنحو ستة مليارات يورو، ما يزيد الضغوط على القارة التي ما زالت تتعافى من أزمة الطاقة السابقة.