الشرطة الأمريكية تطوّق البيت الأبيض بعد اقتحام حافلة حواجزَ أمنية

واشنطن-سانا

أغلقت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، محيط البيت الأبيض وسط مدينة واشنطن خلال ساعة الذروة بعد اقتحام حافلة صغيرة حواجزَ أمنية في المنطقة.

ونقلت شبكة CBS News الأمريكية عن أنتوني غوليلمي المتحدّث باسم جهاز الخدمة السرية المسؤول عن الأمن الرئاسي قوله: إنه “جرى إغلاق كثير من المداخل والشوارع حول البيت الأبيض مؤقتاً بينما تقوم الفرق بعملها”.

وأشار غوليلمي إلى أن “عناصر من الشرطة والخدمة السرية وأفراد الحرس الوطني انتشرت”، مؤكداً أنّه “جرى احتجاز سائق السيارة ويجري استجوابه والتحقيق في الحادث”.

كما أوضح متحدث باسم شرطة العاصمة واشنطن، التي تساعد جهاز الخدمة السرية في التحقيق، أنّه “لم تسجل أي إصابات جراء الحادث الذي وقع عند جزء من تقاطع شارعي” كونيتيكت” و”إتش”.

واصطدمت الحافلة ببوابة في ساحة” لافاييت” شمالي البيت الأبيض مباشرة، وهي تكتظّ عادة بسيّاح وموظفي مكاتب، ما منع موظفين حكوميين وعمالاً في المدينة من الوصول إلى أعمالهم بينما شهدت المنطقة زحمة مرور خانقة.

وكانت الشرطة السرية الأمريكية قتلت الشهر الماضي شخصاً مسلحاً بعدما دخل مقاطعة “بالم بيتش” في ولاية فلوريدا بالقرب من منطقة سكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشهد واشنطن إجراءات أمنية مشددة في ظلّ الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.