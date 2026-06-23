هيئة الأسرى الفلسطينيين: أوضاع كارثية للأسيرات في معتقل “الدامون”

0KjpQWq0 2 21 هيئة الأسرى الفلسطينيين: أوضاع كارثية للأسيرات في معتقل "الدامون"
قدس برس

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، أن الأسيرات الفلسطينيات في معتقل الدامون، يعشن أوضاعاً كارثية، في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها في بيان اليوم: إن معتقل الدامون يضم حالياً 87 أسيرة فلسطينية، بينهن ثلاث أسيرات من قطاع غزة.

وأفادت الهيئة بأن عدداً من الأسيرات يعانين أوضاعاً صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل حرمانهن من الحصول على العلاج المناسب، في إطار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت الهيئة: إن الأسيرات الحوامل يواجهن ظروفاً إنسانية وصحية بالغة القسوة، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة، وعدم توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن سلامتهن وسلامة أجنتهن.

وجددت الهيئة دعوتها للمؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات بحق الأسيرات، وإنهاء سياسات العزل والتنكيل والإهمال الطبي التي يتعرضن لها داخل سجون الاحتلال.

يشار إلى أن نحو 9500 أسير يقبعون في معتقلات الاحتلال بينهم 95 أسيرة، و360 طفلاً.

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