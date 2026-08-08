إصابة ثلاثة عسكريين لبنانيين أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب ثلاثة عسكريين لبنانيين اليوم السبت، أحدهم إصابته متوسطة، أثناء قيامهم بتفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في منشور على منصة “إكس”: إن العسكريين أصيبوا خلال عملهم على تفكيك الذخائر غير المنفجرة في البلدة، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الإصابات أو مصدر الذخائر.

وتواصل وحدات الجيش اللبناني المختصة أعمال إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق الجنوبية، ولا سيما في المناطق التي شهدت أعمالاً عسكرية، للحد من مخاطرها على السكان.

وكان عسكري لبناني أصيب، أمس الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة تابعة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري بقضاء صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام.