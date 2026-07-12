غوتيريش يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

568eee56 84a2 461c 9167 a50ef64e5bf2 860x484 1 غوتيريش يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

نيويورك-سانا‏

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج العربي، معرباً عن قلقه ‏البالغ إزاء تجدد المواجهات العسكرية، ومطالباً جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات ‏من شأنها زيادة التوتر‎.‎

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن غوتيريش شدد في بيان أصدره المتحدث باسمه على ضرورة وقف جميع الاعتداءات، ‏مؤكداً أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستكون لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن ‏الدوليين والاقتصاد العالمي‎.‎

وجدد غوتيريش التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، داعياً إيران والولايات المتحدة إلى ‏استئناف المحادثات على وجه السرعة، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية، واتخاذ إجراءات فورية لخفض ‏التوتر‎.‎

وتصاعدت في وقت سابق اليوم الإدانات العربية والإسلامية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية ‏والسفن التجارية، وسط تأكيد على رفض المساس بسيادة هذه الدول وكل ما من شأنه تهديد أمنها وسلامتها‎.‎

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