غوتيريش يدعو إلى وقف التصعيد في الخليج وممارسة أقصى درجات ضبط النفس

نيويورك-سانا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج العربي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تجدد المواجهات العسكرية، ومطالباً جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن غوتيريش شدد في بيان أصدره المتحدث باسمه على ضرورة وقف جميع الاعتداءات، مؤكداً أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستكون لها عواقب كارثية على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي.
وجدد غوتيريش التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، داعياً إيران والولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات على وجه السرعة، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية، واتخاذ إجراءات فورية لخفض التوتر.
وتصاعدت في وقت سابق اليوم الإدانات العربية والإسلامية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية والسفن التجارية، وسط تأكيد على رفض المساس بسيادة هذه الدول وكل ما من شأنه تهديد أمنها وسلامتها.