الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لطائرات مسيّرة اخترقت أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة قالت إنها اخترقت أجواء البلاد.

وأعلنت رئاسة الأركان في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيّرة إيرانية.

وأضاف البيان أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت أمس الجمعة رصد وتدمير طائرات مسيّرة إيرانية داخل أجواء البلاد.