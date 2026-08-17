الصين تؤكد أن الحفاظ على استقرار شبه الجزيرة الكورية يخدم مصالح جميع الأطراف

بكين-سانا‏



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: إن الحفاظ على السلام ‏والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز الحل السياسي للقضية المتعلقة بشبه الجزيرة يخدم ‏مصالح جميع الأطراف المعنية.‏



وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا: أن لين أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، معلقاً على تقارير أفادت بأن ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمس توجيهاته إلى البنتاغون بخفض المناورات ‏العسكرية المشتركة مع جمهورية كوريا الجنوبية “بشكل كبير”.‏



وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اقترح، أمس الأول السبت، بدء محادثات بين ‏الكوريتين لإنهاء حالة الحرب بينهما، وإيجاد سبل عملية لوقف تقدم البرنامج النووي لكوريا ‏الشمالية، متعهداً بالعمل على إرساء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.‏

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