الصين تؤكد أن الحفاظ على استقرار شبه الجزيرة الكورية يخدم مصالح جميع الأطراف

photo 2026 08 17 17 47 04 الصين تؤكد أن الحفاظ على استقرار شبه الجزيرة الكورية يخدم مصالح جميع الأطراف
مصدر الصورة_Reuters

بكين-سانا‏
 
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: إن الحفاظ على السلام ‏والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز الحل السياسي للقضية المتعلقة بشبه الجزيرة يخدم ‏مصالح جميع الأطراف المعنية.‏
 
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا: أن لين أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، معلقاً على تقارير أفادت بأن ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمس توجيهاته إلى البنتاغون بخفض المناورات ‏العسكرية المشتركة مع جمهورية كوريا الجنوبية “بشكل كبير”.‏
 
وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اقترح، أمس الأول السبت، بدء محادثات بين ‏الكوريتين لإنهاء حالة الحرب بينهما، وإيجاد سبل عملية لوقف تقدم البرنامج النووي لكوريا ‏الشمالية، متعهداً بالعمل على إرساء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.‏
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