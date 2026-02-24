الصين تضيف 40 شركة وكياناً يابانياً إلى قائمة مراقبة الصادرات

بكين-سانا

أدرجت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء نحو 40 شركة وكياناً يابانياً على قائمة مراقبة الصادرات لحماية الأمن والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية مثل عدم الانتشار.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الوزارة فرضت بموجب هذا الإجراء، قيوداً على الصادرات لنحو 20 كياناً وشركة، بينها شركة ميتسوبيشي، ووكالة الفضاء اليابانية، متهمة إياها بالمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية، كما أضافت 20 كياناً يابانياً آخر، من بينها شركة سوبارو، إلى “قائمة مراقبة” تتطلب تدقيقاً أكثر صرامة بالصادرات الموجهة إليها من “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى كبح مشاريع “اعادة التسلح” و”الطموحات النووية” اليابانية، واعتبرت أنها إجراءات “مشروعة ومعقولة وقانونية تماماً”.

ولفت البيان إلى أن الإجراءات تستهدف “عدداً محدوداً فقط من الكيانات اليابانية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين الصين واليابان”، معتبراً أنه بالنسبة للكيانات اليابانية النزيهة والملتزمة بالقانون “لا داعي للقلق”، ويمكن للشركات التقدم بطلب لإزالة أسمائها من “قائمة المراقبة” إذا تعاونت مع بكين في عملية التحقق من شروط التصدير.

والشهر الماضي، أعلنت بكين حظراً واسع النطاق على تصدير السلع “ذات الاستخدام المزدوج” التي يحتمل استخدامها عسكرياً، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصدرين صينيين، أن بكين بدأت منذ ذلك الحين بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة والباهظة الثمن إلى الشركات اليابانية.