هجوم بصواريخ باليستية على كييف يتسبب باندلاع حرائق

كييف-سانا
أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، عن تعرض المدينة لضربات صاروخية باليستية مكثفة، أسفرت عن اندلاع حرائق في مواقع ومنشآت متفرقة من العاصمة.
وأوضح كليتشكو، في بيان عبر قناته على التلغرام، أن سقوط شظايا الصواريخ تسبب باندلاع حريق في منطقة تضم مباني غير سكنية، وآخر في مجمع للمرائب بحي سفياتوشينسكي، إضافةً إلى حريق في موقع غير سكني بحي أوبولون.
وأشار إلى أن فرق الطوارئ توجهت إلى المواقع المتضررة، محذراً من استمرار خطر الهجمات الجوية، وداعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب.
وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى، مستهدفتين مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في أراضي الطرف الآخر، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع.