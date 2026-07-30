هجوم بصواريخ باليستية على كييف يتسبب باندلاع حرائق

1694182.jpeg هجوم بصواريخ باليستية على كييف يتسبب باندلاع حرائق

كييف-سانا‏

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، عن تعرض المدينة لضربات صاروخية باليستية ‏مكثفة، أسفرت عن اندلاع حرائق في مواقع ومنشآت متفرقة من العاصمة.‏
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وأوضح كليتشكو، في بيان عبر قناته على التلغرام، أن سقوط شظايا الصواريخ تسبب باندلاع حريق في منطقة تضم مباني ‏غير سكنية، وآخر في مجمع للمرائب بحي سفياتوشينسكي، إضافةً إلى حريق في موقع غير سكني بحي أوبولون.‏
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وأشار إلى أن فرق الطوارئ توجهت إلى المواقع المتضررة، محذراً من استمرار خطر الهجمات الجوية، وداعياً السكان إلى ‏البقاء في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب.‏
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وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة بعيدة المدى، مستهدفتين مواقع عسكرية ومنشآت حيوية ‏في أراضي الطرف الآخر، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع.‏

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