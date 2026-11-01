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زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية

photo 2026 10 23 01 21 23 1 860x645 1 زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية
مؤشر الزلازل-أرشيف

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال وقع على بعد نحو 58 كيلومتراً جنوب شرق مدينة شيما، وعلى عمق 352.4 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.

وكان زلزال بقوة 5.8 درجات ضرب في الثاني والعشرين من آب الماضي منطقة قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو.

وتتعرض اليابان بشكل متكرر للزلازل والهزات الأرضية، نظراً لوقوعها ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً.

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