من أقبية فرع فلسطين إلى جحيم معتقل صيدنايا.. محاضرة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا‏

روى المعتقل السابق محمد شكري شيخاني صوراً من تجربته المريرة في سجن صيدنايا ‏والأفرع الأمنية زمن النظام البائد، خلال محاضرة بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة ضمن ‏سلسلة “ذاكرة ثورة دمشق”. ‏

وتناولت الشهادة الانتهاكات وأحداث استعصاء عام 2008 ومعاناة أهالي المعتقلين، بهدف توثيق ‏الذاكرة الوطنية وإنصاف الضحايا.‏

رحلة الاعتقال بين الأفرع الأمنية وسجن صيدنايا

تناول شيخاني في المحور الأول من المحاضرة المراحل التي يمر بها المعتقل منذ لحظة احتجازه ‏داخل الأفرع الأمنية وحتى نقله إلى سجن صيدنايا، مستنداً إلى تجربته الشخصية خلال ست ‏سنوات أمضاها معتقلاً بين عامي 2005 و2011، متحدثاً عن الظروف القاسية التي رافقت تلك ‏المرحلة وما شهده المعتقلون من أشكال الإذلال والقهر والتعذيب الجسدي والنفسي.‏

كما سرد شيخاني طبيعة التحقيقات التي يتعرض لها المحتجزون، والاتهامات والادعاءات الملفقة ‏التي تُبنى عليها كثير من ملفات الاعتقال، موضحاً أن التحقيق كان يُستخدم في كثير من الأحيان ‏كأداة للإكراه والضغط النفسي وانتزاع الاعترافات، في ظل حرمان المعتقلين من حقوقهم ‏الإنسانية الأساسية مشيراً إلى أن تجربة السجن عبارة عن منظومة متكاملة من الضغوط ‏والانتهاكات التي تستهدف كسر إرادة الإنسان وعزله عن محيطه الاجتماعي والإنساني.‏

معاناة الأهالي والابتزاز بحثاً عن المفقودين

في المحور الثاني، سلط شيخاني الضوء على معاناة أهالي المعتقلين، معتبراً أن الكثير منهم كانوا ‏يعيشون حالة من الألم والانتظار لا تقل قسوة عن معاناة أبنائهم داخل السجون، موضحاً أن ‏العائلات كانت تقضي سنوات طويلة في البحث عن معلومة أو خبر يطمئنها على مصير أبنائها، ‏متنقلة بين المؤسسات والأفرع الأمنية المختلفة دون الحصول على إجابات واضحة، الأمر الذي ‏جعلها عرضة للاستغلال.‏

كما كشف عن عمليات الابتزاز المالي التي طالت أهالي المعتقلين مقابل وعود بالحصول على ‏معلومات عن ذويهم أو تحسين أوضاعهم داخل المعتقلات، ما ضاعف الأعباء النفسية والمعيشية ‏التي تكبدوها خلال سنوات طويلة من الغياب وعدم اليقين.‏

الاستعصاء الكبير عام 2008 ومعركة الصمود

أما المحور الثالث فتناول أحداث الاستعصاء التي شهدها سجن صيدنايا عام 2008، والتي تعد ‏من أبرز المحطات في تاريخ السجن، حيث استعرض مراحلها المختلفة وكيفية تعامل النظام البائد ‏مع السجناء خلال تلك الفترة، موضحاً أنهم تعرضوا لإجراءات عقابية مشددة شملت حرمانهم ‏من الطعام والماء والكهرباء لفترات طويلة، واستخدام هذه الوسائل كأدوات للضغط والتعذيب ‏النفسي، مبيناً أن تلك الأحداث استمرت نحو ستة أشهر وتركت آثاراً عميقة في نفوس المعتقلين.‏

ورغم قسوة الظروف، لفت شيخاني إلى أن المعتقلين حاولوا الحفاظ على كرامتهم وصوتهم ‏الإنساني داخل الزنازين، متمسكين بقيم الحرية والدفاع عن الذات وحق الإنسان في الحياة ‏الكريمة.‏

وفي تصريح لـسانا أعاد شيخاني الهدف من المحاضرة إلى ضرورة توثيق هذه الأحداث لضمان ‏عدم ضياع حقوق المحتجزين السابقين، وتأمين الرعاية اللازمة لهم ولعائلاتهم، بما يشمل رعاية ‏أطفالهم، وقضاء احتياجاتهم الأساسية، وتوفير فرص العمل والدعم اللازم لإعادة اندماجهم في ‏المجتمع.‏

وأكد أن حفظ الذاكرة وتوثيق الشهادات يشكلان خطوة أساسية في إنصاف الضحايا وصون ‏الحقيقة وأن هذه التجارب لا ينبغي أن تُطوى أو تُنسى، بل يجب أن تبقى حاضرة في الوعي ‏العام للأجيال القادمة.‏

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة ندوات “ذاكرة ثورة دمشق” التي يقيمها المركز الثقافي العربي ‏في أبو رمانة، بهدف توثيق الذاكرة الوطنية وحفظ الشهادات الحية المرتبطة بتجربة السوريين ‏خلال سنوات الاعتقال والانتهاكات.‏