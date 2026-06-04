باكستان تعتبر مشاريع الهند المائية تهديداً للسلم الإقليمي وتتوعد بالرد

إسلام أباد-سانا

حذّرت باكستان اليوم الخميس من أن الهند تسعى إلى توظيف المياه أداةً للضغط عبر المضي في إقامة مشروعين على نهر تشيناب دون التشاور مع إسلام أباد، مؤكدةً أنها ستحتفظ بكل الخيارات اللازمة لحماية حقوقها المائية ومصالحها الوطنية، في تصعيد جديد يُعمّق حدة التوترات بين الجارتين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قوله إن” نيودلهي لم تستشر إسلام آباد بشأن المشروعين اللذين سيُقوّضان معاهدة مياه السند”، مضيفاً: “هذان المشروعان يؤكّدان أن الهند يبدو أنها تستخدم المياه كسلاح، وهذا يحمل تبعات خطرة ليس فقط على اقتصاد باكستان بل أيضاً على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين”.

وأكد أندرابي أن “أي إجراء غير قانوني يهدد أمن باكستان المائي والغذائي والاقتصادي، فضلاً عن بقاء ورفاه سكانها البالغ عددهم 250 مليوناً، هو أمر غير مقبول”، مشيراً إلى أن بلاده “ستحتفظ بكل الخيارات اللازمة لحماية الحقوق بموجب المعاهدة وحماية مصالحها الوطنية الحيوية”.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للطاقة الكهرومائية الهندية أصدرت في أيار الماضي إشعاراً بالمناقصة لمشروع نفق مقترح من شأنه نقل المياه من نهر تشيناب إلى حوض نهر بياس، فيما أعلنت وزارة الطاقة الهندية في كانون الثاني أنها تقوم بـ”إزالة الرواسب” في محطة سالال للطاقة على النهر ذاته “بعد إنهاء معاهدة مياه نهر السند”.

وكانت باكستان قد أعلنت مراراً أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير تدفق الممرات المائية العابرة للحدود “عملاً حربياً”، مستندةً إلى أنه لا توجد آلية تتيح لأي من البلدين الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق المبرم عام 1960.