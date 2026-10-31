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وزيرا خارجية ألمانيا وتركيا يبحثان جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة

OlPFRBVi 30 2 وزيرا خارجية ألمانيا وتركيا يبحثان جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الألماني يوهان فاديفول يبحثان جهود إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وملف غزة خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين-أتلانتا-وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوضع الإنساني في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “الأناضول”، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين الليلة الماضية، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها: إن محادثات فيدان وفاديفول تمحورت حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوضع الإنساني في قطاع غزة، والتطورات في لبنان، فضلاً عن قضايا إقليمية أخرى.

وكان الوزيران بحثا خلال اتصال هاتفي في الـ 11 من حزيران الماضي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

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