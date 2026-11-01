الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

واصل الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، اعتداءاته على بلدات ‏ومناطق في جنوب لبنان، مستهدفاً عدداً منها بغارات جوية وقصف مدفعي ‏وتفجيرات، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.‏

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق ‏على علو منخفض في أجواء مدينة صور وجوارها، واستهدف بغارة جوية ‏بلدة المنصوري، كما استهدف مسجداً في بلدة العامرية جنوب المدينة.‏

وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر ‏الشرقية وميفدون، ووادي الحجير من جهة بلدة الغندورية، إضافة إلى بلدة ‏بيت ياحون وأطراف بلدة برعشيت في محافظة النبطية.‏

وفي قضاء مرجعيون، نفذت قوات الاحتلال تفجيراً في بلدة الخيام، بالتزامن ‏مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما طال القصف ‏المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة حولا.‏

كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدتي برعشيت في قضاء بنت جبيل، ‏وطلوسة في قضاء مرجعيون، وسُمع دويهما في مناطق واسعة من جنوب ‏لبنان.‏

واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أطراف بلدة صربين بقذيفة، فيما نفذت ‏قوات الاحتلال تفجيراً في وادي الغدير الواقع بين بلدتي صربين وحاريص ‏في قضاء بنت جبيل.‏

وكان لبنان وإسرائيل أبرما في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار ينص ‏على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها ‏جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات ‏الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف والتجريف لا تزال تعرقل ‏استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.‏