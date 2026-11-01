الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على بلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا
واصل الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، مستهدفاً عدداً منها بغارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء مدينة صور وجوارها، واستهدف بغارة جوية بلدة المنصوري، كما استهدف مسجداً في بلدة العامرية جنوب المدينة.
وأضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت المنطقة الواقعة بين بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، ووادي الحجير من جهة بلدة الغندورية، إضافة إلى بلدة بيت ياحون وأطراف بلدة برعشيت في محافظة النبطية.
وفي قضاء مرجعيون، نفذت قوات الاحتلال تفجيراً في بلدة الخيام، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة حولا.
كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدتي برعشيت في قضاء بنت جبيل، وطلوسة في قضاء مرجعيون، وسُمع دويهما في مناطق واسعة من جنوب لبنان.
واستهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية أطراف بلدة صربين بقذيفة، فيما نفذت قوات الاحتلال تفجيراً في وادي الغدير الواقع بين بلدتي صربين وحاريص في قضاء بنت جبيل.
وكان لبنان وإسرائيل أبرما في الـ26 من حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف والتجريف لا تزال تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.