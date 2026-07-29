الجيش الأمريكي: تحويل مسار 20 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تغيير مسار 20 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة إكس إن القوات الأمريكية تواصل تطبيق الحصار المفروض على إيران بصرامة، مشيرةً إلى أنه حتى 29 تموز قامت بتغيير مسار 20 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود على متن سفينتين أخريين.



وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من شهر تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.