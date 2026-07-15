مجموعة السبع تدعو إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض السودانية

AA27WZEb 800x549 1 مجموعة السبع تدعو إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض السودانية
سودانيون يقفون في موقع غارة شنتها طائرة مسيرة في مدينة الأبيض بالسودان يوم 12 يناير كانون الثاني 2026

بروكسل-سانا‏

دعت دول مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ‏كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض السودانية، ‏مطالبة قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها بوقف جميع ‏الأعمال التي قد تعرض المدنيين للخطر أو تؤدي إلى ارتكاب مزيد من ‏الفظائع.‏

ودعا وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك نقلته رويترز جميع ‏أطراف النزاع، إلى وقف الأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات ‏الإنسانية، والانخراط في محادثات بحسن نية للتوصل إلى حل للأزمة.‏

وأعرب البيان عن دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد، ‏داعياً مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على ‏إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.‏

كما حث الجهات الخارجية على وقف الدعم العسكري والمالي لطرفي ‏النزاع، مؤكداً أهمية تعزيز المساءلة عن الانتهاكات، ودعم وحدة السودان ‏وتطلعات شعبه نحو السلام والاستقرار.‏

وأعرب الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، عن قلقه البالغ إزاء التدهور ‏الخطير للأوضاع الأمنية في مدينة الأبيض السودانية، محذراً من أن المدينة ‏قد تواجه سيناريو مشابهاً لمأساة الفاشر حين ارتكبت قوات الدعم السريع ‏مجزرة بحق المدنيين خلال سيطرتها على المدينة في تشرين الأول عام ‌‏2025.‏

وتشهد السودان منذ نيسان عام 2023 مواجهات بين الجيش السوداني ‏وميليشيا “قوات الدعم السريع”، أدت إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين ‏الأشخاص داخل البلاد وخارجها.‏

الدوحة والقاهرة تبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي والوساطة بين واشنطن وطهران
منظمة العفو الدولية تجدد دعواتها لوقف إطلاق النار في غزة
قلق أممي من النقص المتزايد للوقود في كوبا وأثره على السكان
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجات في جنوب الفلبين إلى 32 قتيلاً
إلغاء حركة الطيران والحد من حركة النقل البري في سراييفو جراء تلوث خانق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك