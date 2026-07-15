مجموعة السبع تدعو إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض السودانية

بروكسل-سانا‏

دعت دول مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ‏كايا كالاس، اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على مدينة الأبيض السودانية، ‏مطالبة قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة المتحالفة معها بوقف جميع ‏الأعمال التي قد تعرض المدنيين للخطر أو تؤدي إلى ارتكاب مزيد من ‏الفظائع.‏

ودعا وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك نقلته رويترز جميع ‏أطراف النزاع، إلى وقف الأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات ‏الإنسانية، والانخراط في محادثات بحسن نية للتوصل إلى حل للأزمة.‏

وأعرب البيان عن دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التصعيد، ‏داعياً مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على ‏إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.‏

كما حث الجهات الخارجية على وقف الدعم العسكري والمالي لطرفي ‏النزاع، مؤكداً أهمية تعزيز المساءلة عن الانتهاكات، ودعم وحدة السودان ‏وتطلعات شعبه نحو السلام والاستقرار.‏

وأعرب الاتحاد الأوروبي الأحد الماضي، عن قلقه البالغ إزاء التدهور ‏الخطير للأوضاع الأمنية في مدينة الأبيض السودانية، محذراً من أن المدينة ‏قد تواجه سيناريو مشابهاً لمأساة الفاشر حين ارتكبت قوات الدعم السريع ‏مجزرة بحق المدنيين خلال سيطرتها على المدينة في تشرين الأول عام ‌‏2025.‏

وتشهد السودان منذ نيسان عام 2023 مواجهات بين الجيش السوداني ‏وميليشيا “قوات الدعم السريع”، أدت إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين ‏الأشخاص داخل البلاد وخارجها.‏