قناطري يشارك في طاولة مستديرة بواشنطن تناقش تطوير الدبلوماسية السورية وتعزيز انخراطها الدولي

واشنطن-سانا

شارك القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن محمد قناطري، اليوم الخميس، في اجتماع ‏طاولة مستديرة بعنوان “الانتقال الحكومي وبناء الانخراط الدبلوماسي في سوريا”، نظّمه معهد نيو لاينز ‏للاستراتيجية والسياسات، بالشراكة مع مجلس سياسات الشرق الأوسط وفريق “الفراتس”، بحضور عدد من ‏الخبراء والأكاديميين.‏

وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي من دمشق مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ‏ياسر الجندي، مستعرضاً رؤية المعهد واستراتيجيته في تأهيل الكوادر الدبلوماسية وتطوير العمل ‏الدبلوماسي.‏

وناقش المشاركون سبل تعزيز الانخراط الدبلوماسي لسوريا، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع الدولي، ‏إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بالمرحلة الراهنة.‏

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن شارك الشهر الماضي في فعالية “البحار الأربعة” التي ‏نظّمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسات، وتناولت آفاق العلاقات السورية الأمريكية، ودور سوريا في ‏تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.‏