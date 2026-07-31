قناطري يشارك في طاولة مستديرة بواشنطن تناقش تطوير الدبلوماسية السورية وتعزيز انخراطها الدولي

photo 2026 07 31 02 17 01 قناطري يشارك في طاولة مستديرة بواشنطن تناقش تطوير الدبلوماسية السورية وتعزيز انخراطها الدولي

واشنطن-سانا

شارك القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن محمد قناطري، اليوم الخميس، في اجتماع ‏طاولة مستديرة بعنوان “الانتقال الحكومي وبناء الانخراط الدبلوماسي في سوريا”، نظّمه معهد نيو لاينز ‏للاستراتيجية والسياسات، بالشراكة مع مجلس سياسات الشرق الأوسط وفريق “الفراتس”، بحضور عدد من ‏الخبراء والأكاديميين.‏

وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي من دمشق مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين ‏ياسر الجندي، مستعرضاً رؤية المعهد واستراتيجيته في تأهيل الكوادر الدبلوماسية وتطوير العمل ‏الدبلوماسي.‏

وناقش المشاركون سبل تعزيز الانخراط الدبلوماسي لسوريا، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع الدولي، ‏إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بالمرحلة الراهنة.‏

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن شارك الشهر الماضي في فعالية “البحار الأربعة” التي ‏نظّمها معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسات، وتناولت آفاق العلاقات السورية الأمريكية، ودور سوريا في ‏تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.‏

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