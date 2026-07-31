تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

تواصل المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم الخميس أعمالها في إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور، حيث وصلت الأعمال إلى مراحل متقدمة، بما يشير إلى إمكانية إنجاز المشروع قبل المدة الزمنية المتوقعة.

وأفاد مدير فرع المؤسسة بدير الزور أحمد العكل لمراسل سانا أن مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية يُعد من المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى أهالي مدينة دير الزور.

وأضاف أن طول الجسر يبلغ نحو 400 متر ويتألف من 11 فتحة، منها ستّ فتحات منهارة بشكل كامل، بينما تتطلب الفتحات الخمس المتبقية “ثلاث من جهة المدينة واثنتان من جهة حطلة” أعمال صيانة وتأهيل.

وأوضح مدير فرع المؤسسة أن المدة العقدية للمشروع هي 12 شهراً، وكانت نسبة الإنجاز المخطّط لها حتى تاريخ اليوم 8.5 بالمئة، بينما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية على أرض الواقع 19 بالمئة، ما أدى إلى تقلّص المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء المشروع وتقدّم موعد الإنجاز إلى 29 آذار 2027.

وأشار العكل إلى أن نسبة المدة المنقضية من المشروع بلغت نحو 16 بالمئة، فيما يجري تنفيذ أربعة أنشطة بالتوازي، أبرزها النشاط الرئيسي الواقع على المسار الحرج في البرنامج الزمني، وهو أعمال البيتون المسلّح للركائز، حيث بلغت نسبة إنجازه نحو 60 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 25 يوماً.

وبيّن أن النشاط الثاني هو تجميع الرافعة الجسرية، وقد بلغت نسبة إنجازه نحو 95 بالمئة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال خمسة أيام، بينما يشمل النشاط الثالث صناعة القوالب المعدنية الخاصة بصب الجسور الحاملة للبلاطة، حيث بلغت نسبة إنجازه نحو 85 بالمئة وسيُستكمل خلال ستة أيام، في حين يتمثل النشاط الرابع بتفصيل الحديد الإنشائي للجسور الرئيسية، وبلغت نسبة إنجازه نحو 6 بالمئة.

يُذكر أن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية انطلقت في 29 أيار 2026، فيما تتواصل في المحافظة أعمال تأهيل وصيانة عدد من الجسور الأخرى ضمن خطة إعادة تأهيل البنى التحتية.