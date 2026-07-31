تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور

dji fly ٢٠٢٦٠٧٣٠ ١٥١١٠٤ 205 1785413499202 photo optimized تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

تواصل المؤسسة السورية للبناء والتشييد اليوم الخميس أعمالها في إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور، حيث وصلت الأعمال إلى مراحل متقدمة، بما يشير إلى إمكانية إنجاز المشروع قبل المدة الزمنية المتوقعة.

IMG 20260730 140412 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور

وأفاد مدير فرع المؤسسة بدير الزور أحمد العكل لمراسل سانا أن مشروع إعادة تأهيل جسر السياسية يُعد من المشاريع الحيوية والمهمة في المحافظة، لما يمثله من أهمية كبيرة لدى أهالي مدينة دير الزور.

وأضاف أن طول الجسر يبلغ نحو 400 متر ويتألف من 11 فتحة، منها ستّ فتحات منهارة بشكل كامل، بينما تتطلب الفتحات الخمس المتبقية “ثلاث من جهة المدينة واثنتان من جهة حطلة” أعمال صيانة وتأهيل.

وأوضح مدير فرع المؤسسة أن المدة العقدية للمشروع هي 12 شهراً، وكانت نسبة الإنجاز المخطّط لها حتى تاريخ اليوم 8.5 بالمئة، بينما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية على أرض الواقع 19 بالمئة، ما أدى إلى تقلّص المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء المشروع وتقدّم موعد الإنجاز إلى 29 آذار 2027.

IMG 20260730 145706 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور

وأشار العكل إلى أن نسبة المدة المنقضية من المشروع بلغت نحو 16 بالمئة، فيما يجري تنفيذ أربعة أنشطة بالتوازي، أبرزها النشاط الرئيسي الواقع على المسار الحرج في البرنامج الزمني، وهو أعمال البيتون المسلّح للركائز، حيث بلغت نسبة إنجازه نحو 60 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 25 يوماً.

وبيّن أن النشاط الثاني هو تجميع الرافعة الجسرية، وقد بلغت نسبة إنجازه نحو 95 بالمئة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال خمسة أيام، بينما يشمل النشاط الثالث صناعة القوالب المعدنية الخاصة بصب الجسور الحاملة للبلاطة، حيث بلغت نسبة إنجازه نحو 85 بالمئة وسيُستكمل خلال ستة أيام، في حين يتمثل النشاط الرابع بتفصيل الحديد الإنشائي للجسور الرئيسية، وبلغت نسبة إنجازه نحو 6 بالمئة.

يُذكر أن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية انطلقت في 29 أيار 2026، فيما تتواصل في المحافظة أعمال تأهيل وصيانة عدد من الجسور الأخرى ضمن خطة إعادة تأهيل البنى التحتية.

IMG 20260730 143039 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
IMG 20260730 143129 1 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
IMG 20260730 150050 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
IMG 20260730 150149 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
IMG 20260730 151952 تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
dji fly ٢٠٢٦٠٧٣٠ ١٤٢٢٢٢ 170 1785410647670 photo optimized تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
dji fly ٢٠٢٦٠٧٣٠ ١٤٢٧٠٢ 185 1785413190576 photo optimized تواصل أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية بمدينة دير الزور
48 أسرة تغادر مخيمات جرابلس عائدة إلى مناطقها الأصلية في حلب وحمص
أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول التخطيط الاستثماري
السويداء تحيي ذكرى رحيل قائد الثورة السورية الكبرى وتؤكد تمسّكها بوحدة سوريا
الزعتري: ضمّ المساجد لوزارة الأوقاف خطوةً استراتيجية نحو بناء عمل أكثر استقراراً وتنظيماً
الموارد المائية بحماة ومنظمة “هكس أيبر” تتفقان على تنفيذ أعمال الصيانة لسد الرستن
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك