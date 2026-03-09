رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الإيراني على موقع سكني في محافظة الخرج السعودية

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الإثنين، بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف موقعاً سكنياً في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض، في سياق اعتداءات طهران المتواصلة على المملكة السعودية وعدد من الدول.

ومجدداً ندد الأمين العام ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان اليوم، بالاعتداءات الإيرانية التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ولا سيّما في ظلّ الموقف الواضح والمعلن للمملكة من الحرب، وما بذلته وتواصل بذله من مساع مخلصة وحكيمة في هذا الشأن.

كما جدد العيسى التأكيد على التضامن الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقتل شخصان وأُصيب 12 آخرون بجروح، جراء سقوط “مقذوف عسكري” في محافظة الخرج جنوب الرياض أمس الأحد، في وقت تواصل فيه إيران استهداف دول الخليج عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها.